"Una giornata meravigliosa che resterà nei nostri ricordi per sempre. Ambiente meraviglioso, grande entusiasmo che si percepiva già prima del match. Grandissima prestazione per atteggiamento contro una grandissima squadra che ha vinto lo scudetto: ci abbiamo creduto, anche rischiando, ma ho un gruppo di grandi uomini che stanno dando davvero tutto. Oggi mi hanno fatto emozionare". Così Raffaele Palladino dopo il 2-2 al 94' del suo Monza con l'Inter. "Alla fine ho detto ai ragazzi proprio questo, che sono grandi uomini e che mi hanno fatto emozionare. Gli ho dato un giorno libero in più, totalmente meritato - ha spiegato il tecnico dei biancorossi a Sky -. Il gol annullato all'Inter? Dalla panchina abbiamo sentito subito il fischio e la regola è chiara: non può esserci review al VAR. Sicuramente l'Inter avrà qualcosa da recriminare, ma non parlo mai degli episodi perché come sbagliamo noi, possono sbagliare anche gli arbitri. Il calcio è fatto anche di episodi".