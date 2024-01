In casa Monza ha parlato a DAZN il tecnico Raffaele Palladino dopo la sconfitta contro l'Inter: "Vanno fatti i complimenti all'Inter, sono venuti forti in avanti con grande spirito e forza fisica. Nei primi 20' hanno avuto tre palle gol. Ci hanno sporcato tante giocate, volevano vincere e si vedeva. Noi siamo stati poco reattivi nelle seconde palle e nelle ripartenze, con qualche giocatore sottotono. Ma va dato merito agli avversari che hanno fatto una grande partita. Noi non abbiamo mollato, senza VAR avremmo riaperto la partita. Sul 2-0 è stata complicata. Nel secondo tempo abbiamo preso troppe ripartenze, l'Inter ci ha fatto male in transizione. Lo spirito della squadra mi è piaciuto. Dobbiamo ricordare che siamo i primi della parte destra della classifica. Vogliamo vincere questo scudetto, non sarà facile ma ci riproveremo".

Sui troppi gol presi nei primi 15': "Quest'aspetto non è semplice. Non c'è una motivazione su cui lavorare. Sono tanti aspetti che incidono. Andare sotto non ci fa piacere perché è complicato riprendere le partite. Compito mio trovare la quadra giusta. Troppe volte, con le big, siamo andati sotto nel punteggio e rimontare è assai complicato. Sarà mio compito trovare la chiave giusta".

Quale sarà l'evoluzione di Palladino?

"Mi devo focalizzare sulla crescita della squadra. La mia responsabilità è farla migliorare su ogni aspetto, alzando livello e mentalità. Ci sono poi le qualità degli avversari. Non è semplice giocare contro squadre della parte sinistra. Cerchiamo sempre di potercela giocare ma non è semplice. A volte giochiamo a 3, a volte a 4. I principi di gioco sono chiari, gli avversari ci studiano e ci affrontano in maniera diversa. Hanno più timore e ci fa piacere perché ci rispettano. Cerchiamo di fare il nostro meglio, poi può capitare oggi che prendi cinque gol, è la prima volta che ci succede. Serve equilibrio, nel calcio non c'è, io ce l'ho. Abbiamo già resettato, analizzeremo gli errori e pensiamo alla sfida contro l'Empoli", ha concluso.