Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo la vittoria di San Siro: "Avevo delle bellissime sensazioni perché ho sentito energia positiva in settimana, i ragazzi ci credevano e avevo questa percezione di venire qui a San Siro facendo una gara di spessore. Siamo stati bravi a fare una gara ordinata, sappiamo che l'Inter è difficile perché ti attacca alle spalle se la pressi alta. I ragazzi hanno interpretato al meglio il confronto, sono orgoglioso dei ragazzi che si meritano questa gioia consolidando la salvezza. Da ora in poi dobbiamo essere bravi a finire bene il campionato. Ringrazio i ragazzi, voglio bene a tutti perché sono eccezionali. Cerco di ripagarli con dei premi, ovviamente gli ho dato dei giorni liberi in più. Un bel regalo di compleanno, anche a Galliani e Berlusconi. Se i giocatori avranno piacere, li porterò tutti a cena".