Per Raffaele Palladino la trasferta di Frosinone non è foriera solo di belle notizie: il tecnico del Monza, infatti, al minuto 41 della gara dello Stirpe ha dovuto rinunciare ad una delle sue colonne, il portiere Michele Di Gregorio. Scontratosi duramente con Abdou Harroui, l'estremo biancorosso ha rimediato un problema al ginocchio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo 40 minuti, sostituito da Alessandro Sorrentino. Nelle prossime ore si accerterà l'entità del guaio di Di Gregorio, a rischio fortissimo per la gara contro l'Inter di sabato prossimo.