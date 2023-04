"Vitoria bellissima, Galliani ha fatto il discorso storico prima della partita dicendo che avremmo dovuto mettercela tutta e così è stato". Queste le parole di Michele Di Gregorio a Sky dopo il successo sull'Inter. "Oggi per me era speciale. Una cornice di pubblico pazzesca, ma ci tengo anche a ringraziare i nostri tifosi che ci hanno dato tanta forza - dice il portiere del Monza -. Possiamo migliorare, martedì verificheremo anche le cose che non sono andate".