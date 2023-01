Non basta Cabral alla Fiorentina nel match di ieri contro il Monza che grazie a Carlos Augusto riacciuffa il risultato e chiude il match con un 1-1 che regala ai brianzoli un punto che porta entusiasmo per la prossima sfida contro l'Inter. L'ex giocatore del Corinthias, autore della rete del pareggio risponde così a DAZN a fine gara: "Nel primo tempo eravamo un po' bloccati. Il mister ci ha chiesto di aprire gli spazi, anche io non ho fatto un gran primo tempo, nel secondo siamo scesi in campo con la mentalità giusta, e abbiamo fatto bene.