Il centrocampista offensivo del Monza Valentin Carboni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-3 contro il Frosinone, arrivato anche grazie ad un suo gol. Il calciatore di proprietà dell'Inter sta vivendo un buon momento: "Sono molto contento, è stata una partita difficile e l'abbiamo portata casa con grinta e fisicità. Abbiamo sfruttato le occasioni avute".

Che voto si può dare alla tua prova?

"Non lo so il voto, ma sono contento di questa partita. Abbiamo dato tutto tutti insieme dobbiamo continuare così".

Chiudete l'andata a 25 punti: bilancio molto positivo.

"Il bilancio è positivo, ma dobbiamo fare ancora di più partita per partita e andare avanti".

In cosa ti senti diverso dallo scorso anno?

"I primi mesi ho fatto un po' di fatica, ma poi mi sono adattato bene. Cerco di migliorare ogni giorno, il mister mi dà tanta fiducia. Mi sento diverso dall'anno scorso".

Nel prossimo weekend troverete l'Inter: gara speciale per te.

"Sicuramente sarà molto difficile contro una grande squadra, ma dobbiamo continuare così con umiltà".

Sentirai qualche ex compagno?

"Non lo so, magari sì. Pensiamo alla prossima partita".