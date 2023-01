"Un gol che vuol dire tantissimo, merito della squadra che ci ha creduto fino alla fine. Bellissimo. Deviazione di Dumfries? Sì c'è stata, ma me lo prendo". Così Luca Caldirola a Sky dopo il 2-2 del Monza con l'Inter. "Proprio io in gol contro i nerazzurri? Non avrei voluto esultare, ma la gioia è stata troppo grande. Il segreto di Palladino? Ha saputo entrare nella testa dei giocatori, venivamo da un periodo difficile, poi con la Juve qualcosa è cambiato". La dedica finale: "Per la mia ragazza e per mia figlia".