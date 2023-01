Si legge tutta la delusione ma anche la voglia di riscatto nelle parole di Sandro Tonali dopo l'eliminazione prematura del Milan in Coppa Italia per mano del Torino. "Fa male, siamo delusi, ma abbiamo la fortuna di avere altre tre competizioni (Supercoppa con l'Inter, Champions e campionato, ndr) e tra tre giorni si gioca - le parole del centrocampista rossonero a Sportmediaset -. Dobbiamo lavorare tanto e guardare cosa non è andato bene. Bisogna mettere un punto e ripartire alla grande".