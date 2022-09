Anche Fikayo Tomori si è intrattenuto ai microfoni di Milan TV dopo il derby vinto 3-2 contro l'Inter: "Sono molto contento, era una partita importante. Siamo felici, ora andiamo avanti. Siamo molto carichi, siamo una famiglia, tutti corrono per tutti. Dobbiamo continuare così". Sull'inizio di stagione dei rossoneri: "In tre partite siamo andati in svantaggio, su questo dobbiamo migliorare. Oggi (ieri, ndr) però la cosa più importante erano i tre punti", l'analisi del difensore inglese.