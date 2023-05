"Abbiamo preso due gol all'inizio e poi unasquadra come l'Inter è difficile da raggiungere. Ma è solo la prima partita, dobbiamo recuperare e fare meglio nella prossima". Queste le considerazioni di Fikayo Tomori a Prime dopo il ko con l'Inter nell'andata dell'Euroderby. "Difficile da dire come mai abbiamo preso questi due gol. Siamo delusi per il ko, potevamo fare meglio, specialmente all'inizio - spiega il difensore rossonero -. Ora dobbiamo credere alla rimonta, anche se non sarà facile perché loro sono forti. Dobbiamo fare il nostro gioco, con intensità e qualità".