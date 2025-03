Ancora una sconfitta per il Milan di Sergio Conceição, caduto ieri sera in casa del Napoli di Antonio Conte nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A EniLive. A fine match, Tijjani Reijnders, dopo aver commentato il risultato del Maradona, ha parlato anche della sfida all'orizzonte di Coppa Italia, in programma per mercoledì prossimo contro l'Inter.

Partita che l'olandese definisce "molto importante perché l'opportunità di vincere un altro trofeo questa stagione. Dobbiamo recuperare bene e tenere alta la testa, anche se è non facile nella situazione nella situazione in cui siamo. Ma dobbiamo riuscire a trovare fiducia specialmente per questa sfida" ha detto a Milan TV.