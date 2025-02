Tijjani Reijnders, autore del momentaneo 1-0 nel derby, commenta così a caldo, per Sky Sport, il pario contro l'Inter: "Certamente è speciale giocare ogni partita per il Milan, è fantastico soprattutto per noi olandesi visti i giocatori che sono passati qui. Purtroppo il gol non è bastato".

Oggi si è vista la giusta mentalità.

"Dobbiamo averla in ogni partita, non solo in sfide come questa; dobbiamo farlo più spesso. Abbiamo lottato, ma purtroppo abbiamo concesso quel gol all'ultimo minuto. Non siamo in una buona posizione in campionato, dobbiamo ripartire da qui".