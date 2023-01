Comincia con un pari in rimonta il 2023 del Milan Primavera, capace di acciuffare il Napoli all'ultimo respiro sul 2-2 dopo essere andato in svantaggio di due gol. Un punto che soddisfa a metà Ignazio Abate, tecnico dell'Under 19 rossonera: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando diverse occasioni nitide, ma non l'abbiamo sbloccata - il commento a caldo dell'ex terzino a Milannews.it -. A inizio ripresa abbiamo preso subito il secondo gol, poi ci sono stati 20 minuti brutti, con pochi spazi e troppa frenesia, però siamo rimasti in partita. Sono stati bravi i ragazzi a recuperare. Sono contento per loro. Ai punti e per qualità di gioco avremmo meritato la vittoria. Non abbiamo mai pensato a difenderci e basta. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo giocato con cinque 2005, tre 2006, due 2004 e un 2003. Anche la società deve essere orgogliosa di questa squadra".