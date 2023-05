"Abbiamo regalato un tempo, non eravamo noi all'inizio. Siam stati disordinati in difesa". Comincia così l'analisi di Milan-Inter Primavera 2-2 di Ignazio Abate, tecnico dei rossoneri, ai microfoni della tv del club. "Nella ripresa è stata un'altra partita, abbiamo giocato su un altro livello, interpretando il gioco con più cattiveria e determinazione - ha aggiunto l'ex terzino -. In dieci abbiamo pareggiato, abbiamo sofferto verso la fine senza mai arrenderci anche cercando di vincerla.

Questo è un segnale di maturità. Andiamo via con un po' di rammarico. Le due squadre hanno provato a vincerla fino alla fine, a viso aperto, ne è uscito fuori un bello spettacolo. Ci prendiamo questo punto, la nostra striscia positiva si allunga".