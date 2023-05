Più di 500 tifosi hanno raggiunto Milanello per caricare la squadra in vista dell'euroderby di martedì sera, valido per la qualificazione alla finale di Champions League. I tifosi rossoneri hanno iniziato il corteo al centro sportivo di Carnago, come documentato da Milannews.it. Per l'occasione, la squadra, Pioli, Maldini e Massara sono usciti a raccogliere gli applausi e i cori della squadra. "Noi vogliamo questa vittoria", "Perché noi ci crediamo" cantano i tifosi rossoneri presenti.