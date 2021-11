Milan, Pioli in conferenza: “Inter molto forte, 7 punti di distacco sono pochi”

L'analisi del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è il primo a prendere posto nella sala conferenze di San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti dopo il derby di Milano. Di seguito le sue parole:

"Le scelte sono state fatte perché Saelemaekers mi era sembrato in calo di rendimento, soprattutto dal punto di vista tecnico, e perché volevo giocare con due trequarti per togliere punti di riferimento all'Inter. Calhanoglu? Ci siamo salutati a fine partita normalmente".

"Aumenta sia la consapevolezza dei nostri mezzi che la certezza che in Italia il livello delle squadre che lotteranno per il vertice è alto. Stasera ho visto una squadra coraggiosa, di spirito, con iniziativa: sicuramente più forte di quella dell'anno scorso".

"Io credo che 7 punti in questo momento siano pochi. L'Inter è una squadra molto forte, ci sono 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine per lo Scudetto".

"Sono rimasto non sorpreso perché ho imparato a conoscere i tifosi rossoneri. Dedicare in una partita così sentita e delicata un pensiero ad una categoria dei professionisti che si è adoperata tanta in un momento difficile. Sono orgoglioso dei tifosi del Milan".