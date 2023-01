Al termine della conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato anche ai microfoni di Sportmediaset: "Sto lavorando sulla preparazione della partita, ci giochiamo un trofeo importante e lo faremo al massimo delle nostre possibilità".

I tifosi sono preoccupati dopo il primo tempo del Milan a Lecce.

"È chiaro che, anzitutto, io devo cercare di risolvere i problemi emersi nell'ultima partita, ma questa è un'altra storia. Del campionato parleremo quando torneremo in Italia, adesso siamo concentrati su questa partita. Siamo arrivati qui con grande merito, perché abbiamo vinto meritatamente lo scudetto, ci giocheremo la finale con tutta l'energia possibile. Non serve sollecitare i miei giocatori, questo è un trofeo che vogliamo giocarci e che cercheremo di giocare al massimo delle nostre possibilità, gli ultimi due derby li abbiamo vinti e oggi cercheremo di fare altrettanto".

Cosa cambia nel giocarsi una finale con un derby?

"Non credo cambi più di tanto per noi e per loro, anche i derby dentro il campionato sono partite secche, a sé. Pensi a battere i tuoi rivali, che sono comunque una squadra forte: tutte le vittorie arrivate negli ultimi derby sono arrivate affrontando la squadra le difficoltà, lottando in maniera compatta".

Cosa vede nei suoi giocatori? Sono determinati?

"Ci mancherebbe altro".