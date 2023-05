"Leao ha ancora un po' di fastidio, non poteva giocare e faremo con altre caratteristiche. Giocheremo come quadra compatta, come sempre, nelle migliori condizioni possibili". Così Stefano Pioli ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dall'inizio di Milan-Inter. "Mi sono avvicinato all'evento stando vicino ai giocatori, ricordando alcune situazioni tattiche, e poi con grande entusiasmo e grande energia. Sentimenti? In questo momento avvertiamo tante emozioni, ma dobbiamo giocare con tanta lucidità che può fare la differenza. Quanto vale? Tanto, ma ricordiamo che si deciderà in 180 minuti. Poi chiaramente vorremmo prenderci un vantaggio per il ritorno".