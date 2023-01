Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Primo tempo non all'altezza, abbiamo provato a riaprirla con un buon avvio di ripresa, ma abbiamo fatto troppo poco per rientrare nei binari. Chiaramente non siamo abituati a commettere errori pesanti come questi. Non stiamo vivendo un buon momento sul piano mentale, dobbiamo fare di più e meglio".

Come si riparte?

"Dobbiamo alzare il livello. La sconfitta ci fa molto male, la stagione ci aspetta e dobbiamo tornare a giocare come sappiamo fare".

L'aspetto mentale non ha funzionato. Te l'aspettavi?

"No. Conosco le qualità dei miei giocatori. Mi aspettavo prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a reagire dopo un errore. Reagiamo individualmente ma non collettivamente. Ci stanno pesando un po' questi risultati negativi".