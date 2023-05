Anche Paolo Maldini parla a Prime Video nell'immediata vigilia dell'Euroderby di Champions. "Al di là delle emozioni di essere qua, ancora a questo livello, credo che il fatto di avere Milan e Inter che si giocano questa partita è una grande cosa per il calcio italiano. Il Napoli è stato eliminato da noi, ma forse è stata la migliore in Italia: un grande segnale per il nostro Paese - dice il dirigente rossonero -. Io dico sempre che sognare non costa nulla, se ti accontenti non dai tutto quello che puoi. Questa è la mentalità delle grandi squadre. Poi devi essere anche pratico, i sogni non bastano. Leao? Siamo vicini al rinnovo e non era facile. C'erano tante componenti che venivano dal passato".

Nessuno si aspettava lo scudetto e quest'anno una semifinale: siete pronti per restare a questi livelli a lungo?

"Secondo me non siamo ancora pronti, ma quello che provavo a spiegare alle proprietà americane che ho avuto è che questa città è speciale e i processi a volte sono più veloci. Quindi bisogna cogliere il momento per non rischiare di fare due passi indietro".

Vorresti essere ancora in campo?

"Preferisco avere bei ricordi, adesso il corpo non assiste...".