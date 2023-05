A poche ore dal calcio d'inizio, in casa Milan non c'è ancora una decisione sull'impiego di Rafael Leao nel Derby di questa sera. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportitalia, infatti, il portoghese starebbe facendo forti pressioni per giocare mentre lo staff medico propenderebbe per una via maggiormente conservativa. Una decisione definitiva verrà presa di conseguenza dopo la riunione tecnica del pomeriggio, anche se secondo Sky Sport potrebbe essere comunque convocato. Intanto il giocatore è arrivato da poco all'Hotel Melià, sede del ritiro prepartita.