Rafael Leao sarà la carta in più nel mazzo di Stefano Pioli per tentare la rimonta contro l'Inter in semifinale di Champions League. Dopo aver recuperato dal problema muscolare, l'attaccante portoghese suona la carica sui social in vista della supersfida di domani a San Siro: "Le avversità risvegliano in noi capacità che in circostanze favorevoli sarebbero rimaste sopite", le parole del rossonero sul suo profilo Instagram.