Giorgio Furlani, nuovo amministratore delegato del Milan, ha concesso un'intervista al network statunitense CBS. Nel corso della quale, oltre a rivelare i piani di espansione dei rossoneri nel mercato d'Oltreoceano, ha detto la sua sull'ormai prossimo derby di Champions League contro l'Inter: "È fantastico tornare in semifinale di Champions League, il Milan mancava da sedici anni. È bellissimo per la società, per tutta la squadra e per la città, che ora è carichissima.

Ci è voluto tanto lavoro per arrivare a questo punto, siamo tutti molto emozionati. Speriamo di tornare ai vecchi fasti e di non rendere questo evento un unicum, ripetendoci anche nelle prossime stagioni".