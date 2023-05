Intervistato da Sky Sport al termine della sconfitta per 0-2 sul campo dello Spezia, Simon Kjaer si è proiettato anche al derby di Champions contro l'Inter: "C'è una partita martedì che è importante, dove l'obiettivo è chiaro da parte loro e da parte nostra. Dobbiamo giocare meglio di oggi (ieri, ndr) e dell'altra sera. Dobbiamo cambiare qualcosa, ma deciderà il mister". A DAZN il difensore danese ha spiegato: "Stasera non siamo stati sufficienti.

Ora c'è la partita di martedì. Oggi era fondamentale, ma martedì c'è un'altra guerra", quindi a Milan TV: "Ovviamente la partita di oggi era molto importante, adesso è da cancellare, da capire, e poi c’è la partita di martedì dove dobbiamo lasciare tutto in campo. Poi vinci, non vinci… Non ci pensiamo. Dobbiamo mettere tutto in campo, può succedere di tutto nel calcio".