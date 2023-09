Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a DAZN: "Una partita così pesa tanto. Mi dispiace veramente, soprattutto per i tifosi. E' un percorso, l'Inter è stata più furba e determinante in qualche situazione. Siamo stati rientrati nel 2-1, domani c'è da lavorare nuovamente. Pensavamo che con il nostro modo di giocare potessimo vincere da Milan, loro sono stati bravi anche con gli inserimenti dei centrocampisti. Il percorso del Milan sarà sempre giocando il nostro calcio. Stasera abbiamo perso di brutto, ma fa parte del percorso. Mi dispiace per i tifosi".