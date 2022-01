Milan, Ibrahimovic tenta il recupero per l’Inter. In caso di forfait, Pioli ha 2 soluzioni

Se lo svedese non dovesse farcela il tecnico potrebbe sostituirlo con Giroud oppure schierare Rebic prima punta

Dubbi anche in attacco per Stefano Pioli in vista del derby di sabato prossimo contro l'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, Ibrahimovic proverà a recuperare dall’infiammazione al tendine, ma fino ad ora ha svolto solo terapie e allenamenti personalizzati. Se lo svedese non dovesse farcela, il tecnico rossonero potrebbe optare per la soluzione Giroud oppure tentare una terza strada, con Rebic schierato nel ruolo di prima punta per non dare punti di riferimento ai difensori nerazzurri. Con il croato in campo - osserva il quotidiano romano - e supportato da Leao, Diaz e Saelemaekers l'attacco del Milan tornerebbe a essere mobile e imprevedibile.