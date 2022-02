Milan, Giroud a DAZN: “Ci siamo preparati bene, abbiamo le qualità per vincere”

L'attaccante francese: "Dobbiamo gicoare liberi e con molta determinazione"

Il giocatore del Milan Olivier Giroud arriva ai microfoni di DAZN per la presentazione del match che andrà in scena fra pochi minuti a San Siro, un derby che per i rossoneri vuol dire tanto anche in ottica campionato: "Sappiamo che dopo la partita possiamo essere ancora nella lotta per lo Scudetto, ma ora dobbiamo pensare solo a fare bene le cose sul campo. Ci siamo preparati bene e abbiamo le qualità per vincere. Dobbiamo giocare liberi e con molta determinazione".