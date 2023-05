"Abbiamo fatto una buona partita, ma a questi livelli devi finalizzare. Concretizzando sarebbe stata una partita diversa, ho poco da recriminiare alla squadra: è un peccato il primo tempo dell'andata". Lo dice Davide Calabria, intercettato da Sport Mediaset dopo il triplice fischio di Inter-Milan: "Un messaggio ai tifosi? Questo è un punto di partenza, nessuno si aspettava potessimo arrivare fin qui. Ci manca un passo in più per poter ambire a vincere questa competizione, ma abbiamo peccato di esperienza. Pensare negativo adesso non mi interessa, abbiamo una Champions da conquistare in campionato e poi tireremo le somme".