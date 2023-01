Intervistato da Sportmediaset alla vigilia del derby di Supercoppa italiana contro l'Inter, il capitano del Milan Davide Calabria presenta così la sfida di Riyad: "È sempre un trofeo, è molto importante per noi e vogliamo provare a vincerlo. Sarà emozionante, ma siamo pronti a rivincere questa coppa, sarebbe importante per tutti".

Vi presentate a questa sfida da campioni d'Italia, ma nelle ultime uscite siete parsi in difficoltà.

"Una finale credo che sia sempre una partita a sé. Il campionato non conta, ci giochiamo una coppa e abbiamo messo da parte tutti i problemi che stiamo avendo".

Domani sarà più stimolante perché è una finale o perché è un derby?

"Tutte e due. È una finale, ma è anche un derby e quindi sarà ancora più bello ed emozionante per noi. Sappiamo cosa significhi, tutto quello che c'è intorno è affascinante, giocarsi una coppa in un derby sarà molto bello".

Cosa ha cercato di dire ai suoi compagni?

"Abbiamo parlato molto dopo Lecce, come è giusto che sia. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che saremo di fronte a 90 o 120 minuti o anche i rigori che rappresentano una finale. Siamo pronti e abbiamo tanta voglia, la squadra non ha nessun timore: restiamo positivi perché è stata la nostra forza negli ultimi mesi e lo sarà anche in futuro".