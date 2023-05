"L'approccio non è stato dei migliori come in altre partite. Abbiamo perso troppi inserimenti e troppi contrasti: col talento che hanno loro, fanno male. Sono stati cinici e in una competizione come questa cambia tutto. Poi noi non siamo riusciti a segnare nella ripresa". Così Davide Calabria a Prime dopo il ko con l'Inter.

"Dobbiamo pensare anche al campionato, dobbiamo guadagnarci la Champions. Non saranno giorni facili, analizzeremo cosa non è andato. Purtroppo nelle ultime gare abbiamo avuto difficoltà nella fase di realizzazione. Leao? Per noi è il giocatore più importante a livello offensivo, poi si è fatto male anche Bennacer. Ma dobbiamo guardare i fatti e dovremo dare tutto al ritorno al di là di chi ci sarà".