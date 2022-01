Milan, Brahim Diaz: “Vogliamo vincere il derby. Scudetto, mancano tante partite”

Lo spagnolo a Sportmediaset: "Tante squadre in corsa, vogliamo lottare fino alla fine"

Il derby della Madonnina del 5 febbraio, crocevia per la stagione di Milan e Inter, non sarà decisivo in chiave scudetto. E' questo il messaggio che i protagonisti della stracittadina non fanno altro che ripetere da giorni, non fa eccezione nemmeno il rossonero Brahim Diaz: "Vogliamo vincere il derby e ce la metteremo tutta, ma ci sono ancora tante partite - le parole dello spagnolo a Sportmediaset -. Ma per la lotta scudetto ci sono tante squadre, noi siamo una di queste e cercheremo di lottare fino alla fine".