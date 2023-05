Il Milan ha rispolverato il cinismo giusto per battere la Lazio. Ismael Bennacer, autore del primo gol, commenta a DAZN la situazione di Leao dopo l'affaticamento muscolare: "Non lo abbiamo visto, non abbiamo parlato di Rafa. Eravamo concentrati per la partita, poi speriamo che non sia niente di grave e spero sia qui per la semifinale di Champions contro l'Inter perché è un giocatore molto importante".