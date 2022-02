Milan, Bennacer a DAZN: “Tre punti importanti per i nostri obiettivi”

Il commento del giocatore rossonero a DAZN

Vittoria nel derby che trascina il Milan sull'onda dell'entusiasmo e risolleva le speranze in ottica scudetto, come ammette Ismael Bennacer a fine gara a DAZN.

Cosa non è funzionato nel primo tempo?

"L'Inter era ben compatta, non abbiamo trovato gli spazi ed è stato difficile. Sapevamo che nel secondo tempo avremmo trovato più spazi e abbiamo fatto bene".

Vi dà consapevolezza per il prosieguo? Ci credete al titolo?

“Sì. Sono tre punti importanti per noi e per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo andare avanti. Abbiamo una partita mercoledì in Coppa e poi di nuovo il campionato. Vedremo quanto fatto oggi di buono e ciò che abbiamo sbagliato”.