Mihajlovic: “Dzeko e Correa grandi giocatori. Punti deboli Inter? Vedremo”

Le parole del tecnico del Bologna a DAZN

Conclusa la pausa per le Nazionali, l'Inter di Simone Inzaghi torna questo pomeriggio in campo, tra le mura del Meazza, dove affronterà il Bologna. A presentarsi ai microfoni di DAZN per esprimere le sensazioni del pre-gara è l'allenatore dei rossoblu Sinisa Mihajlovic.