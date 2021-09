Mihajlovic a DAZN: “L’Inter ne poteva fare anche 10, dobbiamo tornare umili”

Le parole dell'allenatore rossoblu a DAZN dopo la scoppola di San Siro

"Penso che la partita sia finita già nel primo tempo. Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto i gol, li abbiamo presi in modo troppo facile. Se avessimo pareggiato chissà come sarebbe finita, ma il calcio si fa con i fatti. Il risultato nel primo tempo è stato troppo pesante per come abbiamo giocato, poi nel secondo tempo ci siamo disuniti e abbiamo perso quella solidità difensiva che avevamo avuto nelle due gare precedenti. E sapevamo che con l'Inter paghi ogni sbaglio. Nel primo tempo, abbiamo preso gol su tre episodi, mentre noi non abbiamo sfruttato le occasioni che hanno avuto. L'Inter ha fatto il suo dovere, ne poteva fare anche 10. Mi dispiace per i ragazzi, è una bella batosta, ora cerchiamo di prendere insegnamenti e ripartire subito". Così Sinisa Mihajlovic a DAZN dopo il pesante ko di San Siro.