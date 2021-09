Marlon: “Pari con l’Inter, ci siamo rimasti un po’ male. Vogliamo qualificarci”

Il difensore brasiliano: "Testa alta, abbiamo ancora possibilità di passare il turno"

Intervistato da Mediaset Infinity,Marlon, difensore dello Shakhtar, ha spiegato la sua insoddisfazione per lo zero a zero con l'Inter di ieri sera: "Pensavamo di poter vincere la gara dopo una grande prestazione. Abbiamo creato tanto e subito poco, quindi siamo rimasti un po' male. Testa alta, andiamo avanti perché ci sono ancora possibilità".