Marino: “L’Atalanta ora è una grande? Rimaniamo con i piedi per terra, umili”

Le parole del DG della Dea prima dell'imminente sfida contro l'Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di San Siro tra Inter e Atalanta, Umberto Marino, DG della Dea, si sofferma davanti alle telecamere di DAZN per presentare la sfida a tinte nerazzurre.

Ora l'Atalanta viene vista come una grande. Qual è il valore di questa squadra?

"Gli altri ti affrontano anche in maniera diversa, non sei più una sorpresa e ti affrontano con un piglio differente rispetto al passato. Noi continuiamo ad affrontare le gare con quello che chiamo 'l'orgoglio di essere una provinciale'. Rimaniamo con i piedi per terra, umili, sapendo che ogni gara è una storia a parte".