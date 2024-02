Kostas Manolas carica la Salernitana nella settimana che conduce alla sfida di San Siro contro l'Inter. Il difensore greco si presenta ufficialmente ai canali ufficiali del club granata: "Sono arrivato durante l’allenamento a porte aperte e ho visto la vicinanza dei tifosi alla squadra. Abbiamo bisogno di loro, solo insieme possiamo fare un miracolo. Una tifoseria così merita di stare in Serie A", le prime parole.

Tra i temi toccati c'è anche il rapporto con Walter Sabatini: "Il direttore è come un padre, quando chiama lui non si può dire di no. Lo amo, mi ha voluto a Roma, lo ringrazio e spero di ripagare la sua fiducia. Nella salvezza ci credo tanto, altrimenti non sarei venuto. Con la Roma non meritavamo di perdere, col Napoli abbiamo perso nel finale. Col Torino siamo stati compatti contro una squadra forte e abbiamo preso un punto importante. In campo servirà grande attezione, i dettagli faranno la differenza, ogni partita sarà una finale. Bisognerà sputare il sangue in campo e dare tutto. Se i nostri avversari saranno più bravi gli daremo la mano".