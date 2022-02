Maldini a DAZN: “Nessun rito pre-derby. Ibra non sarà mai un problema”

Le parole del dirigente rossonero prima del fischio d'inizio della stracittadina della Madonnina

Torna la Serie A e lo fa nel miglior modo possibile, con un anticipo che vale un passo sullo scudetto, per il secondo anno consecutivo conteso tra milanesi. L'Inter capolista da un lato, il Milan inseguitrice dall'altro. Come si trascorrono le ore precedenti ad un Derby lo sa bene Paolo Maldini , ex capitano dei rossoneri, nonché oggi dirigente che a DAZN risponde così: "I primi anni i derby erano angoscianti, poi è andato meglio nel corso degli anni, poi negli ultimi anni mi divertivo al di là del risultato. Riti scaramantici? Ho vinto e perso facendo qualsiasi cosa quindi non ne esistono più".

"Con Zlatan c'è un discorso aperto, ma lui è una persona molto indipendente quindi lui sa qual è la sua situazione e non finge. Se non si sentirà di andare avanti lui sarà il primo a dirlo. Al momento è in grado di continuare. Sono discorsi che facciamo in maniera molto aperta, Zlatan non sarà mai un problema per questa squadra".