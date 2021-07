Lugano, Custodio in mixed: “Inter incredibile stasera anche con tante assenze”

Il centrocampista svizzero parla così in zona mista dopo l'amichevole persa ai rigori contro l'Inter.

Il Lugano non è riuscito ad aver ragione dell'Inter nonostante una buona prestazione in amichevole. In zona mista alla fine del match deciso ai calci di rigore (e vinto dai nerazzurri) è intervenuto il centrocampista svizzero Olivier Custodio: "Sicuramente per la fiducia è un pareggio positivo, oggi abbiamo fatto alcune cose molto bene e siamo riusciti a gestire alcuni problemi difensivi. Possiamo prendere quanto di positivo abbiamo fatto stasera. Loro hanno avuto diverse occasioni, ma secondo me noi ne siamo usciti bene. Sicuramente da questa partita possiamo prendere qualcosa di positivo anche se alla fine abbiamo perso ai rigori".