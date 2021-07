Lugano, Bottani: “Inter a un livello molto alto, ma abbiamo fatto bene”

Il centrocampista ticinese dopo la gara di ieri: "Vogliamo assimilare l'idea di gioco del nuovo allenatore"

Mattia Bottani, anima del Lugano, commenta alla Rsi l'esito del match di ieri sera contro l'Inter dove lui è stato tra i protagonisti: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Vogliamo assimilare la sua idea di gioco fatta di pressing alto, di stare più alti rispetto a come eravamo abituati e a volte ci siamo riusciti. Chiaramente l'Inter è a un livello molto alto e ci ha messo in difficoltà a volte, ma è stata una buona gara in vista dell'avvio di campionato".