Anche Luca Percassi, come Gian Piero Gasperini, ha qualche rimpianto per l'epilogo andato in scena sabato sera al Gewiss Stadium di Bergamo nel match tra l'Atalanta e l'Inter. "Come minimo, avremmo meritato un pari - ha detto l'ad dei bergamaschi a Sky Sport ripensando al 2-1 dei milanesi -. Al tempo stesso c'è grande orgoglio per la prestazione fatta, abbiamo dimostrato quanto possiamo essere competitivi.

Classifica? Siamo contenti perché stiamo facendo un ottimo lavoro, ma sappiamo che ogni partita c'è da battagliare. In tutti questi anni ci siamo conquistati gli obiettivi partita per partita, la nostra filosofia non cambia. Diamo il massimo, poi vedremo cosa succederà".