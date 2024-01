Altre dichiarazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito, raccolte dalla redazione di LaLazioSiamoNoi. Questa volta, il numero uno biancoceleste parla maggiormente nel dettaglio della Supercoppa e della gara con l'Inter: "Noi sicuramente professiamo il principio che l'importante è partecipare, ma con profitto e risultato. C'è la possibilità di vincere un trofeo, è la prima volta che viene fatta così, è più avvincente. In un contesto così, portare avanti il nostro brand Lazio e della Regione Lazio in tutto il mondo. È fondamentale. La Supercoppa andrà in scena in 180 paesi. In tantissime parti del mondo il calcio si sta sviluppando adesso. Conseguire un grande risultato rimarrebbe nella storia".

Inter-Lazio è una finale anticipata?

"Io non sono un mago, mi rimetto al risultato del campo. Vediamo ciò che succede. È un torneo importante, avvincente, non facile da conseguire. Arriviamo un po' incerottati, ma metteremo tutto l'impegno per raggiungere a tutti i costi i risultati. Loro lo stanno dimostrando, anche domenica lo hanno messo. La squadra è stata allestita per competere alla pari con tutti. Speriamo che la squadra mantenga questo profilo, sta dimostrando di poter giocare con le big, mentre è caduta con qualche formazione meno attrezzata. Sta tutto nell'approccio, questo è un gioco di squadra, tutti incidono ai fini del risultato, la Lazio dopo la Juventus è quella che ha vinto il maggior numero di trofei. La Lazio da quando ho preso la società è riuscita a risanare il bilancio e a ottenere grandi risultati".