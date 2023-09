Intervista su Dazn per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan tra i probabili titolari della vicina stracittadina. Non vedo l’ora di giocare il derby. Loro sono molto forti, ma anche noi lo siamo: c’è sempre una chiave per battere l’avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita", dice l'inglese.

In attacco sfida nella sfida tra Lautaro e Giroud. "Sono due giocatori molto diversi. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che, se gioco di sponda su di lui poi me la ripasserà nel punto perfetto. E' davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l’ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra “letale” come finalizzatore", aggiunge il centrocampista.