Come riporta oggi Tuttosalernitana.com, la gara di domani contro l'Inter sarà per Fabio Liverani un terzo esordio. L'Inter è stata infatti la prima avversaria in assoluto in Serie A il 25 agosto 2013 alla guida del Genoa (2-0 con reti di Palacio e Nagatomo), quella del suo ritorno nella massima serie sei anni dopo (Inter-Lecce 4-0 nel primo anno di Conte) e ora sarà quella del nuovo rientro in A.

Tutte e tre le gare si sono disputate, o nel caso di domani si disputeranno, nella cornice del Meazza.