Prima della partenza dei compagni per Cesena, teatro della sfida amichevole contro l'Inter, Jeff Reine-Adelaide, centrocampista dell'Olympique Lione assente domani, parlando ai microfoni di RMC Sport si dice fiducioso che questa possa essere la stagione del riscatto per i transalpini dopo l'ultima, deludente annata: "Spero sia la stagione giusta per noi, per il club. Con gli acquisti fatti dall'inizio della finestra di mercato, sono arrivati ​​giocatori esperti. Questa stagione, con un match a settimana, dovrebbe permetterci di essere i più competitivi con il Paris Saint-Germain. Ora tocca a noi, in campo, dimostrare che possiamo fare grandi cose e vincere grandi partite. Il mio obiettivo? Continuo a crescere e mi alleno il più seriamente possibile. Con le amichevoli, prendiamo più slancio. Il mio obiettivo è giocare e aiutare il club in questa nuova stagione. Ci sarà una grande competizione, ci sono grandi giocatori a centrocampo. Ma questa competizione dovrebbe aiutarci soprattutto a fare grandi cose in questa stagione. Nessun timore, sono molto felice".