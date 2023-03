Amara la riflessione che il vice presidente del Lecce Corrado Liguori affida ai propri canali social dopo la sconfitta di ieri dei salentini contro l'Inter: "Partita a senso unico, a mio avviso l’Inter ha disputato una gara da grande squadra, ha fatto la partita con aggressività e senza correre rischi. Il nostro portiere a parte le due reti non ha fatto una parata ma lo dico per evidenziare ancora di più la cinicità dei nostri avversari. Purtroppo anche il loro non ha fatto parate degne di nota.