Doppio forfait in casa Lens in vista del test amichevole con l'Inter, di scena domani al Bollaert-Delelis (kick-off ore 18.30). Lo ha annunciato Franck Haise, tecnico de Les Sang et or, parlando con i giornalisti francesi: "Due giocatori non ci saranno: Adam Buksa da oggi riprende un protocollo riabilitativo dopo aver rimediato una frattura da stress, mentre Gaël Kakuta ha avuto una piccola contrattura a metà settimana e, siccome non è del tutto risolta, non correremo alcun rischio in questa fase della preparazione. Lavorerà individualmente con l'idea che lo troveremo in gruppo all'inizio della prossima settimana".