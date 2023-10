"Il momento è molto difficile, stiamo dando tutto per iniziare a vincere le partite e lavoriamo per questo, continuiamo a lottare e non molliamo, le vittorie e i risultati arriveranno" così Mateusz Legowski, intervistato da DAZN nel post partita contro l'Inter ha spronato i compagni per le gare a venire. "È un momento complicato perché la testa conta molto e tutto dipende dai risultati. Dispiace perché abbiamo avuto un grande pubblico a sostenerci, i nostri tifosi sono stati straordinari, è un momento difficile ma sono sicuro che passerà".